GRAMEN (GRoupe d’AMitié et d’ENtrepreneuriat) est une association sans but lucratif fondée en 2008 et qui s’est donnée pour mandat de mettre sur pied des activités et des programmes à caractère culturel et socio-éducatif tout en faisant la promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes. Un des succès les plus connus de GRAMEN est son concours annuel d’épellation qui, cette année, en était à sa sixième édition.

C’est ainsi que le samedi 2 juin, parents et élèves de la 1re à la 8e année originaires non seulement du Grand Toronto mais également d’ailleurs en Ontario, voire de plus loin encore, ont convergé vers l’école secondaire Sainte-Famille de Mississauga où devait se tenir le concours. Marie Chantal Bileu, enseignante à l’école élémentaire Carrefour des jeunes de Brampton, membre de GRAMEN et coordonnatrice du concours, s’émerveille de la popularité de cette compétition : « C’est l’ampleur que l’événement a pris. On est partis de 58 candidats pour atteindre 330 candidats. Plus les années passent et plus les francophones s’intéressent à ce concours ». Les participants proviennent de tous les conseils scolaires francophones et même des écoles d’immersion.

Alors qu’à l’extérieur, profitant de la belle température, les jeunes et leurs accompagnateurs prenaient quelques instants de repos, le temps de prendre une bouchée ou, pour les petits, de se faire maquiller, les participants, en fonction de leur niveau, s’affrontaient dans des joutes d’épellation. Peu à peu, les plus fins connaisseurs de la langue française se sont distingués de leurs pairs jusqu’à ce qu’il soit possible de dégager les cinq meilleurs pour chaque niveau.

Au terme de cette journée chargée, la cérémonie de remise des prix a permis de lever le voile sur l’identité de ces élèves émérites. Les jeunes qui se classaient en 1re place remportaient un trophée et une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à 200 $. Une médaille attendait ceux qui étaient en 2e ou 3e place de même qu’une carte-cadeau valant entre 50 $ et 100 $. Ceux qui étaient en 4e ou 5e place se voyaient remettre une médaille et un certificat de mérite. Tous les participants ont reçu un chandail portant le logo du concours de même qu’un certificat de participation.

Voici la liste des gagnants, pour chaque niveau, de la 1re à la 5e place. Élèves de 1re année : Yonael Teclemariam, Meva Djaojoma, Tofessi Puene, Ryan Kawaya et Ariella Young. Élèves de 2e année : Jayson Youbissi, Isra Mohamed, Rozenn Ivana N. Yongsi, Ali Fayha et Shihab Youssef. Élèves de 3e année : Christ-Freddy Tchuenteu Noumsi, Gabriel Blais, Houda Mohamed, Metola Traoré et Owen Tetang. Élèves de 4e année : Lauraine Kamga, Jocelyn Demanou, François Schmitt, Archaya Veerapathiraiyer et Dimitry Nguefah Kenfack. Élèves de 5e année : Indira Juompan, Kamga Lialey Yvan Martin Prince, Abigail Kpadanou, Rogelio Gutierrez et Richard Melyane. Élèves de 6e année : Meerun Amara, Kylian Famov Woungang, Philip Kira, Hagger Saleh et Megann Nkenglack. Élèves de 7e année : Merveille Mbeli, Kate Diana Chingue, Anaelle Youbissi, Kurlan Beeharry et Mylena Hail. Élèves de 8e année : Katelyn Chung, Evrard Faussi, Mona Rasanally, Nahéma Mombeuil et Gaetan Fodjo.

Les élèves étaient indéniablement intéressés à bien performer au cours de cette compétition qui doit une partie de son succès à un bouche-à-oreille qui touche parfois des publics inattendus. À preuve, Indira Juompan, une jeune de 5e année de Montréal de passage dans la région pour visiter de la parenté, explique les raisons de son inscription et de sa 1re place au concours : « Je suis très bonne en épellation. Ma tante m’en a parlé et j’étais très enthousiaste d’y participer ».

Félicitation à tous ces champions qui font honneur à la langue française!