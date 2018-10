Avouons-le : malgré le regret de voir l’été nous filer entre les doigts, personne ne déteste réellement octobre. Cela tient sans doute beaucoup à ces quelques jours durant lesquels la nature se pare d’éclatantes couleurs mais aussi à la culture populaire qui, de plusieurs façons, ramène chacun aux traditions et aux symboles du monde agricole. Pour entamer l’automne du bon pied, voici donc quelques idées de divertissements pour toute la famille.

Dans le département des suggestions d’ordre touristique, les prochains jours seront riches en activités. Ainsi, du 5 au 8 octobre, le Ball’s Falls Thanksgiving Festival, qui se tient dans la municipalité de Lincoln, rassemblera 170 artisans, restaurateurs, exposants et amuseurs publics. Cette foire familiale jumelée à un marché de produits agroalimentaires de la région existe depuis 1974 et les visiteurs y reviennent année après année, charmés par les surprises qu’ils y trouvent chaque fois.

L’Oktoberfest de Kitchener-Waterloo, du 5 au 13 octobre, est, comme les autres événements du genre de par le monde, associé aux dégustations de bière. Mais il s’agit de bien plus que de cela puisque le folklore bavarois y est aussi à l’honneur avec ses danses, sa musique et sa cuisine. Des dizaines d’activités complètent le portrait de ce festival qui en est à sa 50e édition : parade de l’Action de grâce, tournoi de hockey, concours de lancer de la hache, jeux pour enfants, etc.

Une autre particularité de cette saison réside dans les labyrinthes aménagés dans les champs de maïs. Certains sont fait pour être simplement amusants tandis que d’autres, en ce mois où l’Halloween est omniprésent, sont conçus pour être effrayants. Parmi ceux qui sont appropriés pour tous les âges figurent le labyrinthe de la ferme Hanes dans Dundas, au nord-ouest de Hamilton, celui de la ferme Lindley, à Ancaster, au sud-ouest de Hamilton, celui de la ferme Howell à Fonthill, près de Welland, etc. Quant à ceux qui souhaitent vivre des sensations fortes sous le thème de l’horreur, ils peuvent notamment visiter le ranch Warner, à Welland, ou la Fear Farm à Ayr, près de Cambridge.

Mais en dehors des circuits touristiques et des événements payants, il est aussi possible de passer du bon temps à la maison. Préparation du souper de l’Action de grâce (lundi 8 octobre), bricolage avec les enfants sur le thème de l’Halloween, visionnement des classiques du cinéma d’horreur, etc. : les idées ne manquent pas et il est toujours à propos de rajeunir tant soit peu les traditions en leur conférant des éléments nouveaux pour en renouveler l’intérêt.

Octobre doit en grande partie son charme à ses paysages et c’est pourquoi une simple randonnée en forêt s’impose pour admirer les coloris de la nature. Ce temps passé à l’extérieur représente également une bonne occasion pour observer la faune, en particulier les oiseaux. En effet, l’automne est une saison de migration pour la gente ailée et le corridor de la rivière Niagara, il y a une vingtaine d’années, fut d’ailleurs désignée comme « Zone importante pour la conservation des oiseaux » par les principaux groupes nord-américains de conservation de la faune.

Avec le mois d’octobre qui se pointe le bout du nez, il n’y a donc aucune raison de regretter l’été tant il y a d’activités à faire!

PHOTO : Un classique : une ballade en forêt