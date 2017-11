Le 10 novembre en après-midi, au Collège Boréal de Hamilton, des chercheurs d’emploi francophones et des employeurs de la région ont eu l’occasion d’échanger en tête à tête par l’entremise d’une session de Speed Mentoring. Cette initiation à cette technique de réseautage leur a été offerte grâce à un partenariat entre le Collège Boréal et ACCES Employment.

Cette collaboration en ce domaine entre les deux organismes avait déjà été expérimentée avec succès dans d’autres villes. Cette fois, c’était au tour des francophones bilingues issus de l’immigration et résidant à Hamilton de se voir offrir cette formation. « Plusieurs de ces gens n’ont pas beaucoup d’expérience avec les entrevues et on espère que ça pourra les mener à un emploi », confie Claudette Mikelsons, chef régional au Collège Boréal de Hamilton.

Noelle Le Conte-Good, chargée de projet chez ACCES Employment, coordonnait cette activité qui faisait suite à un atelier destiné aux chercheurs d’emploi. « Ce matin, on a parlé de stratégies de réseautage, explique Mme Le Conte-Good, comment ça nous aide à trouver des emplois dans le marché ouvert ou caché. » La communication dans le monde des affaires et les aptitudes nécessaires à une entrevue fructueuse étaient également au programme.

« En participant à ce type d’évènement, ils ont l’occasion de se faire de nouveaux contacts », poursuit-elle. En effet, le concept du Speed Mentoring consiste à ce que les participants puissent rencontrer, en tête à tête, plusieurs employeurs à raison de 10 minutes chacun. « On leur suggère de se présenter dans les deux premières minutes. Ensuite, pendant six minutes, ils ont l’occasion de poser des questions sur la compagnie, sur le champ d’activité et sur leur CV », précise Mme Le Conte-Good. Cette formule permet donc au chercheur d’emploi de se faire connaître auprès d’un employeur éventuel qui, par la même occasion, le conseille et le renseigne d’une façon utile à ses aspirations professionnelles.

Des entreprises et organismes en tous genres étaient représentés : la Banque de développement du Canada, la Catholic Children’s Aid Society, la Banque royale, etc. Ces employeurs ont eux aussi bénéficié de cette activité puisqu’ils sont à la recherche de nouveaux talents.

Le réseautage est un concept à la mode et le Speed Mentoring s’inscrit dans cette tendance. Pour les chercheurs d’emploi ayant participé à cette activité au Collège Boréal, cette initiative fera peut-être la différence qui répondra à leurs ambitions.

PHOTO : À tous les 10 minutes, chaque chercheur d’emploi avait l’occasion de discuter avec un nouvel employeur.