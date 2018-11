Les collectes de denrées alimentaires se multiplient au cours de l’automne et des élèves de 7e et 8e années de l’école élémentaire Immaculée-Conception, à St. Catharines, ont eux aussi contribué à ce grand mouvement de générosité à l’approche des Fêtes.

Ces jeunes constituent le comité de justice sociale de l’école. « Le comité organise les activités religieuses et on aide les personnes », résume Catalina Florez qui en fait partie. En ce qui concerne cette collecte, les élèves l’ont coordonnée pendant les trois semaines qu’elle a duré et au cours desquelles les articles n’ont pas tardé à s’accumuler.

« La collecte a commencé au début d’octobre. Le nom, c’était Faire peur à la faim », raconte Simon Haubert, un des élèves, précisant que ce nom se basait sur celui de la campagne We scare hunger dans laquelle cette initiative s’inscrivait. « Ça a été ramassé par tous les élèves de l’école, poursuit Arianna Spina. On a fait un concours et la classe qui va ramasser le plus de denrées va aller au Centre Ozanam porter la nourriture. » Cet organisme, relevant de la Société Saint-Vincent-de-Paul, est une soupe populaire servant une centaine de personnes chaque jour.

Plusieurs des élèves participants n’en sont pas à leur première expérience en la matière : « Cette année, on voulait encore participer. L’an passé, ça allait bien et on voulait voir si ça irait mieux encore et il y avait cette fois plus de gens pour nous aider », confie Ashley Katshunga. Ce constat est partagé par l’enseignante responsable du comité de justice sociale, Natalie Audette-Spina, selon qui la collecte annuelle de denrées prend de plus en plus d’ampleur.

Au 2 novembre, dernière journée de la collecte, plus de 2000 articles et 70 $ en cartes-cadeaux Sobeys avaient été amassés. À elle seule, Paige Coles, une des élèves du comité, a réussi à récolter plus de 300 boîtes de conserve! D’autres élèves, et par-delà d’autres membres de la communauté, ont aussi contribué de façon remarquable à cette collecte qui s’est avérée un franc succès et qui aidera les plus démunis de St. Catharines.

PHOTO : Les élèves du comité de justice social