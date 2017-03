En partenariat avec les conseils scolaires et les différentes communautés, Épelle-moi Canada organise pour la première fois au niveau national un concours d’épellation destiné aux élèves de 6 à 14 ans.

Les candidats participent dans trois différentes catégories, soit le cycle primaire pour les élèves de 6 à 8 ans, le cycle moyen (9 à

11 ans) et le cycle intermédiaire (12 à 14 ans). Les finalistes de chaque cycle reçoivent un prix en argent, un trophée ou une médaille et les champions des différentes régions où se déroulent les compétitions participeront à un championnat national. Le samedi 25 mars, c’est au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) que les participants provenant des écoles françaises et d’immersion des environs ont pu démontrer leurs aptitudes en français lors de la première compétition régionale. La journée a débuté dès 9 h au CCFC après l’interprétation de l’hymne national, et les discours de bienvenue et d’encouragement de la présidente régionale Jewel Lindemann, 17 ans de l’école secondaire Père-René-de-Galinée, et de la représentante d’Épelle-moi Canada Guilène Fotso. Jewel Lindemann s’est servie de son vécu pour motiver les participants : « J’ai fait face à de l’intimidation parce que je m’exprime en français. À l’école, ce n’était pas cool de parler cette langue et les gens se moquaient de moi. En dehors de l’école, mes amis me taquinaient puisque j’avais un accent et que je ne pouvais prononcer certains mots. Je ne voulais plus parler en français et à cause de cela, mon vocabulaire n’est pas aussi riche qu’il pourrait être. Mon but comme présidente régionale est pour le cycle moyen et Emma Murray-Brezynskie pour le cycle intermédiaire. Bravo aux finalistes qui se rendront maintenant à la compétition nationale prévue pour le 7 mai à Toronto.

Photo : Emma Murray-Brezynskie épelle le mot demandé durant la compétition du cycle intermédiaire.