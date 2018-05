C’est la fin d’un long parcours et le début d’un autre pour les diplômées du Collège Boréal. Lors des cérémonies des finissants qui ont lieu à Hamilton et Welland les 29 et 30 mai, 14 étudiantes ont reçu leur diplôme, après deux années d’étude en éducation en services à l’enfance et gestion des ressources humaines.

Devant leurs famille et amis, elles ont reçu le précieux sésame des mains du président Daniel Giroux qui a salué leur réussite. « Vous rejoignez un cercle qui comprend plus de 18 000 diplômés depuis 1995, dont 600 cette année. Voir des étudiants diplômés c’est notre raison d’être. Ça fait chaud au cœur de voir autant de potentiel, de fierté et d’espoir pour le futur de notre pays. Soyez fiers de votre diversité, de vos racines et de vos accomplissements », a-t-il lancé à leur adresse avant qu’elles ne mettent le chapeau distinctif.

La majorité des finissantes se destinent à travailler dans la petite enfance, un domaine qui « garantit un accès à l’emploi et un avenir prometteur, rempli de beau défis », selon Baptiste Alain Bourquardez, chef régional du centre d’accès Hamilton-Niagara. Dans une région qui compte plusieurs garderies francophones, un tel diplôme en langue française est en effet un atout recherché qu’elles pourront mettre à profit dans leur futur emploi.

Si certaines vont intégrer directement le marché du travail, parfois dans la garderie dans laquelle elles ont réalisé leur stage, d’autres, comme Noelline Mugisha, ont décidé de poursuivre leurs études en se spécialisant dans un domaine très précis.

« Je compte me spécialiser dans les services aux enfants ayant des besoins particuliers, indique cette immigrante africaine. Dans nos pays d’origine, ce sont souvent des enfants négligés, voire même rejetés, non seulement par leur famille mais aussi par la société. Cette réalité m’a interpellée et poussé à approfondir mes connaissances dans ce domaine. Notre diplôme nous ouvre des portes mais aussi nous confère des responsabilités envers nos futures collègues et l’ensemble de la communauté. À nous de promouvoir la profession, de continuer à apprendre et à nous épanouir. »

« Travailler avec des enfants est pour moi quelque chose de fantastique », confie pour sa part Source Mulumba. Diplôme en main, entourée de ses proches, elle affiche un large sourire : « Ce qui me passionne, c’est leur curiosité, leur spontanéité et leur sincérité. Avec cette formation, je suis maintenant qualifiée pour répondre à leurs besoins et développer leur éducation dans un environnement francophone. »

Ces nouvelles diplômées font partie des quelque 16 500 clients (dont 585 à Hamilton et 80 à Welland) ayant suivi cette année une formation post-secondaire à Boréal, classé premier collège en Ontario en 2017 et implanté dans 37 sites de Windsor à Hearst.