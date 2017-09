Outre son offre de services habituels, l’ABC Communautaire innove parfois avec des activités qui, tout en demeurant dans les limites de son mandat éducatif, ont des thématiques des plus diversifiées. Au cours des prochaines semaines, trois séries d’ateliers gratuits illustreront cette pédagogie qui sait se renouveler et faire preuve d’originalité.

Dès le 5 octobre débutera une formation sur les finances personnelles. Pendant cinq semaines, à raison d’une séance de deux heures en soirée le jeudi, les participants étudieront les notions de base se rapportant à la préparation d’un budget, à la gestion des dépenses, à la prévention des fraudes, aux placements, au remboursement des dettes, à la consommation avisée, etc. Bref, ces ateliers peuvent être utiles à tout le monde, que ce soit pour apprendre ou rafraîchir ses connaissances. Il n’y aura pas d’examen en tant que tel qui sera imposé mais le personnel de l’organisme veillera à tester les acquis des participants.

Avec le thème des finances personnelles, l’ABC Communautaire demeure en terrain connu, ce sujet ayant déjà été abordé par l’organisme dans le passé. Il en va tout autrement des cours d’aquarelle qui, à partir du 19 octobre, donneront l’occasion aux intéressés d’exercer leurs talents. C’est Diane Goulet, une enseignante d’arts plastiques à la retraite, qui animera ces rencontres de deux heures chaque jeudi pendant quatre semaines. Ces ateliers, autant pratiques que théoriques, sont gratuits et le matériel sera fourni. L’idée d’organiser des sessions de peinture est venue lorsque Mme Goulet a rencontré l’équipe de l’ABC Communautaire pour faire un don de livres et de magazines à l’organisme.

Si les aptitudes des membres de la communauté sont mises à contribution, cela n’en est pas moins vrai des employées de l’ABC Communautaire. Ainsi, Nathalie Carrière et Claire Guignard enseigneront le crochet à partir du 6 novembre. Pendant quatre lundis consécutifs, à raison de deux heures par soir, elles initieront leur classe à ce passe-temps qui permet autant de fabriquer des vêtements que des œuvres d’art, les uns et les autres se confondant bien souvent. Encore une fois, le matériel est fourni. C’est, à l’origine, la clientèle de l’organisme qui avait suggéré que des ateliers de crochet soient offerts.

Ces cours s’inscrivent dans le cadre des « compétences souples » de la programmation. Celle-ci détaille une cinquantaine de tâches qui peuvent être transmises de différentes façons. L’objectif est, dans tous les cas, de développer des habiletés utiles dans la vie quotidienne : recherche d’information, gestion de l’apprentissage, communication de l’information, etc.

Il n’y a pas que pour les participants que ces ateliers sont utiles. En tant que centre d’alphabétisation, l’ABC Communautaire en retire également des avantages. Comme le rappelle Normand Savoie, directeur général : « En offrant ces cours, on vise plusieurs objectifs : on veut entre autres attirer des gens au centre et les intéresser au conseil d’administration. Le plus de gens qu’il y a ici, le mieux c’est pour nous. »

Il s’agit donc d’une façon de nouer des contacts utiles avec la communauté francophone. Celle-ci aura sans doute d’autres occasions de profiter des initiatives de l’ABC Communautaire puisqu’il pourrait y avoir, dès l’année prochaine, une autre série d’ateliers s’il y a une demande à cet effet.

PHOTO : Les bureaux de l’ABC Communautaire se trouvent au 50, rue Dorothy à Welland.