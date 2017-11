Depuis 20 ans, le programme Out of the Cold mobilise plusieurs églises dans le Niagara dans le but de venir en aide aux sans-abri durant l’hiver en leur offrant un toit, un repas nutritif et un peu de chaleur humaine. Certains sites proposent même des vêtements, une laverie et des soins médicaux.

Impliquée dans le projet coordonné à Welland par le révérend Robert Bond, aumônier à l’hôpital, la paroisse du Sacré-Cœur a longtemps compté sur les services d’un infatigable paroissien, Daniel Reale, qui durant une douzaine d’années a donné son temps et son énergie pour assurer l’accueil des plus démunis.

« Il s’agissait d’offrir un repas chaud à ces infortunés et même un gîte pour la nuit à ceux qui en avaient besoin. Dans la cuisine paroissiale, une équipe de bénévoles aidée par Laurette Deblois et Jeannette Gilbert préparait chaque lundi soir un bon repas. Des matelas étaient installés pour ceux qui y passaient la nuit, relate Raymond Chartrand, un des responsables du projet à la paroisse.

Le décès de Daniel Reale cette année ne signifie pas pour autant l’abandon du projet. Ronald Laroche et Roch Corriveau ont pris la relève, entourés de bénévoles toujours aussi dévoués. Depuis le 7 novembre et jusqu’en mars, une équipe s’active pour collecter des aliments non périssables, offrir un repas et un logis chaque lundi aux plus défavorisés. Le reste de la semaine, d’autres paroisses apportent leur aide afin d’assurer une continuité pour rompre l’isolement social d’une population fragilisée.

La même dynamique est è l’œuvre à St. Catharines autour de Start Me Up Niagara. L’association travaille avec des personnes confrontées à la toxicomanie, la maladie mentale, la pauvreté, l’itinérance et le chômage. Elle coordonne, dans le cadre de Out of the Cold, l’action de sept églises qui distribuent entre 150 et 200 repas chaque jour.

À Niagara Falls, depuis la fusion des programmes Cuisine communautaire et Out of the Cold en 2008, environ 300 bénévoles préparent des repas nutritifs servis à un coût moyen de 3 $. « Nous offrons une salle privée tous les jeudis pour une infirmière de proximité afin de faciliter l’accès aux soins de santé. Des représentants du Niagara Falls Community Health Centre et des unités de santé mentale passent aussi chaque semaine pour rendre visite aux invités et répondre aux préoccupations avant qu’ils ne deviennent critiques. Quiconque cherche un abri est connecté avec une autre agence et le transport est fourni », indique l’organisation.

À Hamilton également, les bénévoles agissent de concert pour atteindre, voire dépasser, les résultats de l’hiver dernier : plus de 18 000 dîners et 9000 petits-déjeuners ont été servis, grâce aux dons de nourriture des entreprises locales et de la cueillette réalisées par les bénévoles. Pour une troisième année consécutive, depuis le 1er novembre, des dîners gratuits sont servis chaque mercredi à l’église anglicane St. Stephen-on-the-Mount, sur la rue Concession. Les repas comprennent une soupe et un plat principal qui sont préparés chaque semaine avec des fruits à emporter.

Conçu à l’origine comme une mesure provisoire pour répondre à une urgence sociale, Out of the Cold est devenu, en l’espace de deux décennies, une aide indispensable qui apporte réconfort et humanité aux laissés pour compte dans une région où une personne sur sept est confrontée à la pauvreté, selon un rapport du commissaire aux services sociaux.