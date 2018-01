Le froid glacial n’a pas découragé les amateurs de vin venus nombreux, samedi 13 et dimanche 14 janvier à Jordan, déguster la cuvée 2018 d’un des joyaux du Niagara : le vin de glace.

C’est ici, entre Lincoln et St. Catharines, que le 23e Festival du vin de glace du Niagara a véritablement commencé, accueillant sur la rue Main plusieurs centaines de visiteurs lors de sa traditionnelle Fête du vin d’hiver.

Verre à la main, les badauds ont comparé et savouré une vingtaine de crus de la vallée Twenty qui s’étend de Beamsville à St. Catharine. On y cultive dans près de cinquante vignobles des cépages variés de vin rouge tels que le cabernet franc, le pinot noir, le gamay ou le merlot, mais aussi de blancs comme le chardonnay, le riesling, le sauvignon et surtout le vidal. Cet hybride fruité et résistant sert à l’élaboration du vin de glace, à partir des raisins vendangés gelés à même la vigne.

Ce vin très sucré typique du Niagara a donc connu un succès tout naturel, de même que les brunchs et diners qui s’en inspiraient, quoiqu’en sérieuse compétition avec le vin chaud qui apportait quelque réconfort pour lutter contre la température particulièrement rigoureuse de la fin de semaine. Pour se réchauffer, il ne fallait pas rester loin des feux de camp et des chauffages extérieurs ou bien, pour les plus joueurs, tenter sa chance à la course de tonneaux le samedi ou au tir de hockey avec les rondelles faites à partir de raisin de vin de glace, le dimanche.

Le festival se poursuit à Niagara-on-the-Lake du 19 au 21 janvier. Producteurs de vin et grands chefs vont conjuguer leurs savoir-faire pour réaliser des créations culinaires surprenantes dans la rue historique Queen, théâtre par ailleurs d’une compétition de cocktails. Les 26 et 27 janvier, c’est à Niagara Falls et en musique que le festival se clôturera, au Centre des congrès Scotiabank et dans un Winterwonderland Icewine en plein air jonché de sculptures de glace et de lumières.

PHOTO: Une vingtaine de producteurs et plusieurs centaines de visiteurs à Jordan