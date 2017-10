Depuis la bibliothèque de l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée (PRDG), à Cambridge, les élèves de 11e et 12e années ont dialogué en direct, le jeudi 28 septembre, avec 13 de leurs camarades partis vivre une expérience hors du commun au Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN), à Genève.

Lauréats du premier prix de la compétition internationale de la physique des particules « Beamline for schools » organisé par le CERN, ces élèves ont partagé les avancées de leurs travaux et surtout leur enthousiasme.

Depuis le 19 septembre, assistés par un chercheur professionnel, ils vérifient et valident des hypothèses émises en classe et mettent en application leurs théories en utilisant un accélérateur de particules. « Nous essayons de trouver des charges fractionnelles encore plus petites que celle d’un électron. Ces charges n’ont jamais été encore observées directement de façon stable par aucune équipe scientifique », ont expliqué les élèves, répondant aux questions de leurs camarades.

« Nous sommes fiers d’avoir remporté ce prix devant 180 équipes issues de 43 pays. Cela nous donne l’opportunité incroyable d’être ici pour mieux comprendre la complexité des particules élémentaires, dans des installations à la pointe de la recherche », ont-ils ajouté.

Très ému, l’enseignant Denis Jacques, qui les accompagne, a souligné le pouvoir du travail en équipe : « C’est très révélateur. Je vois des jeunes passionnés se donner à fond dans leurs recherches, échanger avec des physiciens renommés et évoluer ensemble pour approfondir leurs connaissances. »

Surintendant de l’éducation au Conseil scolaire catholique MonAvenir, Jérôme Pépin s’est dit impressionné : « Non seulement vous avez gagné devant plus d’une centaine d’équipes mais vous avez su collaborer avec d’autres organismes canadiens pour préparer le mieux possible cette belle aventure, épaulés par des enseignants qui ont su croire en vous et vous offrir tous les outils nécessaires pour développer votre plein potentiel. »

Cette rencontre à distance a d’ailleurs suscité des vocations parmi plusieurs élèves. « Voir mes amis qui sont aussi passionnés que moi réaliser leur rêve ça fait chaud au cœur, a confié Mohammad Abu-Rsaid, élève en 12e année. Cela montre à quel point la physique a des applications concrètes et contribuera certainement à mettre PRDG sur une carte. »

Photo : les élèves ont posé des questions en direct depuis Cambridge à leur camarades en voyage à Genève.