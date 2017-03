Le site web YouTube n’a plus besoin de présentation depuis longtemps et tous les internautes ont déjà consulté, au moins à quelques reprises, sa gigantesque banque de vidéos.

Plusieurs auront remarqué qu’on y trouve de nombreux clips réalisés par des « personnalités YouTube », c’est-à-dire des gens ordinaires qui, à des fins artistiques ou pour partager leur intérêt pour un sujet quelconque, se mettent en vedette dans de brefs vidéos. Se caractérisant par leur originalité et, souvent, leur ton percutant, il arrive que ces clips soient visionnés par des centaines de milliers de gens, conférant une grande popularité à leurs auteurs.

Ceux-ci ont alors l’occasion de devenir, sur YouTube, des artistes ou commentateurs à part entière, voire de vivre de leurs vidéos grâce aux revenus générés par la publicité. Il devient dès lors intéressant de connaître la recette du succès sur ce site web. Afin de donner aux jeunes la chance d’acquérir une expérience en communication tout en augmentant la visibilité de la francophonie en milieu minoritaire, le Groupe Média TFO lançait, en janvier dernier, le concours FlipTubeur. Près de 140 élèves de 12 à 14 ans, issus de 14 écoles réparties dans six provinces, participent à ce concours dont le grand prix est une trousse de production vidéo d’une valeur de 3000 $. Le public et un jury composé de professionnels détermineront l’équipe gagnante ce printemps.

Pour participer à ce concours, il suffit de créer une vidéo d’environ deux minutes. Mais pour avoir de bonnes chances de gagner, mieux vaut connaître tous les trucs pour attirer l’attention des internautes. C’est pourquoi le concours FlipTubeur s’accompagne d’une tournée dans les écoles fréquentées par les élèves participants. Marie-Josée Lalande et Alex Normand, qui, après avoir travaillé chez TFO, lançait leur propre chaîne YouTube l’année dernière, sont les deux animateurs de ces ateliers destinés aux jeunes.

C’est pourquoi, le 23 février dernier, Mme Lalande et M. Normand rencontraient les neuf élèves participants de l’École secondaire Georges-P.-Vanier. Le groupe s’est fait présenté, exemples à l’appui, les astuces de base pour créer une vidéo de qualité. Les élèves ont pris note de tous les détails à considérer, tels le rythme de la vidéo, le débit de parole, l’importance de s’adresser à la caméra, être expressif, faire montre d’originalité et ne pas copier les autres, être soi-même, etc. Ils ont aussi analysé ce qui distingue les vidéos les unes des autres : scénarisées ou improvisées, humoristiques ou destinées à informer et ainsi de suite.

Le lendemain, les élèves étaient invités à tester leur expertise nouvellement acquise en produisant un clip. En matinée, ils ont procédé au tournage pour ensuite, en après-midi, faire le montage.

En ce qui concerne le concours, le choix du contenu des vidéos est laissé à l’initiative des participants. Ils sont encouragés à faire ce qu’ils aiment, ce qui ne peut qu’ajouter à l’authenticité de leur création. Pour ceux qui voudraient jeter un coup d’œil aux vidéos produites, il suffit de visiter la chaîne YouTube de FlipTubeur.