Le jeudi 20 septembre, des représentants d’organismes se réunissaient dans le cadre de la Table interagence du Niagara afin de faire le point sur les activités à venir et les projets en cours de développement. C’est au Foyer Richelieu de Welland que s’est tenue la rencontre présidée par Susan Morin, directrice du développement économique et communautaire chez Entreprise Niagara, et Lucie Huot, directrice générale de CERF Niagara et présidente de la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario.

Au chapitre des questions importantes qui ont été discutées figurent le nouveau site web qui assurera davantage de visibilité à la région. En effet, comme Mme Morin l’a expliqué, une subvention avait été obtenue afin de promouvoir la Péninsule auprès de ceux qui envisagent de s’y établir. Le site bonjourniagara.com sera donc reconstruit afin d’y inclure, en plus du volet touristique déjà existant, un volet consacré à la vie de tous les jours. De l’information sur la communauté francophone et ses ressources s’y trouveront désormais : culture, éducation, emplois, etc. Une vidéo promotionnelle de quatre minutes sera incluse sur le site qui sera bilingue, ce qui sera pratique pour, entre autres, faire connaître la communauté de langue française aux partenaires institutionnels anglophones. Le lancement du site aura lieu en octobre.

Annie Boucher, agente de planification à l’Entité 2, s’est exprimée au nom du comité sur la santé et les aînés. L’Interagence a été sélectionnée par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario dans le cadre du projet Communauté accueillante. Des fonds seront donc investis pour appuyer les initiatives destinées à favoriser le recrutement et la rétention des professionnels de la santé bilingues. L’Interagence a déjà une expérience en la matière pour avoir mis sur pied, l’année dernière, l’« autobus carrières-santé ». Des projets similaires devraient donc continuer à voir le jour.

Les participants à la rencontre ont ensuite fait connaissance avec Jean-Claude N’Da, le nouvel agent de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone pour la région du Niagara, Hamilton, Toronto et environs. M. N’Da a rappelé que le sommet régional en immigration francophone aura lieu à Mississauga les 10 et 11 octobre prochains et qu’il sera axé sur les divers services en établissement. Le sommet sera précédé d’une rencontre des comités locaux en immigration francophone.

Comme c’est toujours le cas lors des réunions de la Table interagence, un tour de table a permis de savoir ce qui se passe au niveau de chaque organisme. Parmi ce qui interpelle directement la communauté, le Collège Boréal offre maintenant six programmes en ligne et, à Welland, tient un cercle de conversation anglaise. Pour participer à des ateliers de conversation en français, c’est à l’ABC communautaire qu’il faut s’adresser de même que pour des cours en milieu de travail. Yolande Lécuyer, membre du conseil d’administration de la Maison de la Culture francophone, a rappelé le succès du camp de robotique accompagné d’une compétition qui a rassemblé de nombreux jeunes âgés de 10 à 12 ans. Une autre activité qui en a séduit plus d’un est le tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu a eu lieu le 12 septembre dernier.

Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, a mentionné qu’une soirée de collecte de fonds se tiendra le 3 novembre prochain en partenariat avec TOES Niagara pour aider les immigrantes qui assument des frais importants pour faire venir leurs proches au Canada. Au début du mois de novembre, de concert avec l’Université Brock, l’organisme participera à un projet qui, par le biais d’affiches et d’enregistrements sonores, mettra à l’avant-plan l’opinion de la diaspora noire sur ce qui devrait être fait pour améliorer l’inclusivité.

Arwinder Kaur a annoncé que le relais de la torche des Jeux du Canada se tiendra au centre-ville de St. Catharine le 20 octobre prochain. Rappelons que les Jeux d’été se tiendront dans la région du Niagara en 2021. L’agente de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde a également mentionné l’ouverture de nouvelles écoles publiques et élaboré sur le déroulement du Jour des Franco-Ontariens.

Quelques commentaires ont été faits sur des programmes en matière de santé qui cherchent présentement l’appui de bénévoles. Il en va ainsi de la ligne Gatekeepers qui permet de signaler aux intervenants appropriés les aînés qui développent des problèmes cognitifs et qui n’ont personne auprès d’eux pour veiller à leur sécurité. Ce programme offre également une formation à cet effet à ceux qui ont des contacts fréquents avec les personnes âgées (employés de banque, chauffeurs de taxi, livreurs d’épicerie, etc.) afin qu’ils apprennent à déceler ce type de problème chez leur clientèle pour les aider. Quant aux francophones de tous âges atteints d’une maladie évolutive qui limite l’espérance de vie, Hospice Niagara leur offre deux fois par mois un programme de jour au Centre de santé communautaire où ils peuvent s’adonner à diverses activités récréatives. Dans ce cas aussi des bénévoles sont demandés.

La réunion s’est conclue sur la volonté de rassembler un groupe pour assister à l’illumination du pont emblématique de Welland qui, le 25 septembre, prend les couleurs du drapeau franco-ontarien.

PHOTO: La rencontre a réuni une vingtaine de participants.