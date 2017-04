Le ministère de l’Éducation accorde 11 millions de dollars au Conseil scolaire Viamonde pour la construction d’une nouvelle école à Welland, qui regroupera les élèves du primaire et du secondaire.

À l’heure actuelle, les cours dans le réseau public français ont lieu dans deux établissements, soit l’école élémentaire Champlain et l’école secondaire Confé-dération.

Le nouvel édifice sera construit sur le terrain de l’école Confédération, qui sera ensuite démolie. L’établissement doit ouvrir ses portes d’ici deux à trois ans et permettra d’accueillir 350 élèves, indique la porte-parole du Conseil Viamonde, Claire Francoeur.

Quant à l’école Champlain, elle sera revendue à un autre conseil.

Selon le Conseil Viamonde, « le projet de consolidation des écoles permettra de maximiser les lieux scolaires et les ressources humaines et financières ».