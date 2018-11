Qui sait ce que la vie nous réserve? Née le 1er novembre 1918 à Saint-Bruno-de-Guigues, au Québec, Cézarine Gélinas ne se doutait sans doute pas qu’elle passerait un jour le cap des 100 ans. C’est pourtant cet âge vénérable que la résidente du Foyer Richelieu a atteint et cet événement exceptionnel a été souligné par des célébrations émouvantes. Parmi les invités figurait Florence Jodouin, une amie de Mme Gélinas qui a fêté son 99e anniversaire en septembre dernier. Ces deux aînées sont membres du Club des Bons Vivants de St. Catharines.

Cézarine Gélinas, son mari Ubald et leurs 14 enfants se sont établis à St. Catharines en 1963. Au fil du temps, la famille s’est agrandie de 21 petits-enfants, 37 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants. Les cinq générations étaient représentées à la fête comme en témoigne cette photo où l’on voit Mme Gélinas entourée de sa fille Marie-Reine, son petit-fils Danny, son arrière-petit-fils Devon et ses deux arrière-arrière-petits-enfants Layla et Benson.