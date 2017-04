Le mercredi 12 avril, Le Griffon et le Club les Bons Vivants ont rendu hommage à certaines personnes de la communauté de St. Catharines. L’activité « Célébrons les nôtres » s’est tenue à la paroisse Immaculée-Conception.

Plus de 100 personnes ont applaudi cinq membres de la communauté francophone pour leur bénévolat au sein des organismes de la région et de la paroisse.

Jean Chartrand, président du Griffon, et Robert Renaud, président du Club Les Bons Vivants ont présenté des plaques aux personnes suivantes : Germain Bourgeois, Rose et Ted Michaud ainsi que Yolanda Royer et son époux Nelson Ouellet. Ces personnes sont engagées dans la communauté et la paroisse et y consacrent plusieurs heures afin de rendre service aux francophones de la région.

Une trentaine de membres des clubs d’aînés de Hamilton, Niagara Falls et Welland se sont déplacés pour participer aux activités prévues pendant la matinée : jeux de cartes, bingo, jeu de poches et échelle-balle.

Tous se sont bien amusés en échangeant des histoires d’un récent voyage à Victoriaville parrainé par le Club de Hamilton à la fin du mois de mars dernier. Roger Paquette de Hamilton a expliqué que leur club prévoit organiser un autre voyage en mars 2018 à Magog.

Un autre groupe fut reconnu après le délicieux repas servi par les membres du Club Les Bons Vivants. Il s’agissait de quatre membres qui étaient présents pour recevoir le gâteau spécial du Club des 90 ans : Marie-Paule Gosselin, Florence Jodouin, Yolanda Royer (nouvellement membre) et Flore Renaud.

Tous les participants ont apprécié un bon morceau du grand gâteau offert pour souligner la contribution des cinq personnes fêtées à cette occasion.

Les deux prix de présence furent gagnés par une personne de Hamilton et l’autre de St. Catharines tandis que Rachel Fournier de St. Catharines a remporté le gros lot du tirage 50-50.

Photo : le club des 90 ans. De gauche à droite : Marie-Paule Gosselin, Florence Jodouin, Yolanda Royer et Flore Renaud.