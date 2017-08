Unique groupe francophone invité aux Coca-Cola Summer Series qui se déroulent durant tout l’été, à Niagara Falls, LGS investit la scène du parc Queen Victoria le mercredi 30 août, dès 20 h.

« Ce sera très spécial de se produire entre les fans et les touristes venus du monde entier, confie le fondateur du groupe Michel Bénac. Se produire sur une telle scène avec vue sur les chutes du Niagara, on ne peut pas rêver mieux. On espère partager un moment intense avec notre public nombreux dans le Niagara, de Welland à St. Catharines, et en même temps montrer au public international ce qu’on fait, nous, les Franco-Ontariens. »

Créé en 1999, LGS (auparavant connu sous le nom de « Le Groupe Swing ») a connu une incroyable ascension avec son titre culte, La folie, chanté lors des Jeux panaméricains de 2015. « 40 millions de téléspectateurs ont découvert notre musique. C’était une vitrine magnifique. La goutte, Encore un matin et Ça va brasser ont connu aussi un vif succès. Les gens nous demandent toujours de chanter ces titres sur scène. On le fait en cherchant toujours à les renouveler, à les transformer. Il nous est très difficile de répéter la même chanson sans essayer de l’amener plus loin », relate l’artiste franco-ontarien.

Quelle magnifique soirée hier en Bretagne au Festival de la Langoustine. Merci Service culturel Plobannalec-Lesconil et toute l'équipe de Gérald Charlot Publicado por LGS – Le Groupe Swing em Sábado, 5 de agosto de 2017

Les textes de Michel Bénac, associés à partir de 2002 à la musique de Jean-Philippe Goulet ont donné naissance à une musique à la fois traditionnelle et urbaine, teintée de hip hop et d’électro. Quatre albums plus tard, le folklore reste bien présent, mais le groupe a évolué, autant dans les textes que dans l’approche musicale.

« Cela reste de la musique festive mais on cherche, avec la même énergie, à raconter des histoires plus profondes que je puise dans mes racines, explique Michel Bénac dont les grands-pères étaient musiciens.

Après avoir passé le mois de juillet en studio, LGS s’est lancé dans une folle tournée en France en août. « Notre dernier album, Swing, a été très bien accueilli outre-Atlantique. Les gens ont tout de suite compris notre musique, particulièrement les Bretons, et ont rapidement connecté. Nous les Franco-Ontariens, on a développé une aptitude à s’assimiler juste ce qu’il faut pour s’intégrer à une culture. Mais lors de cette tournée, on a finalement fait très peu d’ajustements. Ce fut une belle surprise. »

De retour au pays, c’est à Niagara Falls qu’ils chanteront, encore et toujours, leur fierté d’être franco-ontarien.

Photo (LGS) : Les Franco-Ontariens Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet de retour à la maison après une folle tournée française.

Vidéo (LGS) : Ambiance folle cet été devant le public breton au Festival de la Langoustine.