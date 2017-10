« On n’a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement et ce jour-là passe hélas trop vite! », chante Patrick Bruel. Thérèse Audet, résidente de Welland depuis des décennies, pourrait certes en dire autant lorsqu’on a 90 ans. À cette occasion, quelque 80 invités – membres de la famille, amis et plusieurs Filles d’Isabelle – étaient présents pour lui rendre hommage.

De nombreuses photos placées sur des panneaux rappelaient la vie active menée par Mme Audet, notamment la vingtaine d’années passées comme guide touristique. Des clichés en noir et blanc rappelant sa tendre enfance, d’autres photos prises lors d’anniversaires de mariage, d’excursions, fêtes familiales, etc. Des souvenirs impérissables pour celle qui était honorée en ce dimanche 1er octobre au Welland Community Wellness Centre.

De plus, au nom des membres du conseil municipal et des citoyens de sa ville, le maire de Welland, Frank Campion, a profité de cette rencontre festive pour remettre à la nonagénaire une plaque destinée à souligner ce 90e anniversaire de naissance.

Le curé de la paroisse du Sacré-Cœur, le père Julien Beaulieu a tenu lui aussi à être présent pour Mme Audet. D’ailleurs au cours de la messe dominicale, le père Guy avait également félicité cette paroissienne de longue date pour cet anniversaire.

Et, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’événement, ces quelques heures de réjouissances ont également donné lieu à d’heureuses retrouvailles autour d’un délicieux morceau de gâteau.

Photo : Le maire de Welland a remis une plaque à Mme Audet.