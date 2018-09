C’est en juillet que les travaux ont débuté. Alors que bien des gens sont en voyage ou désintéressés par l’actualité, le moment aurait été mal choisi pour se livrer en grande pompe à un lancement officiel. C’est pourquoi le Conseil scolaire Viamonde (CSV) a attendu après la rentrée des classes pour procéder à la pelletée de terre symbolique illustrant la construction de son nouveau complexe scolaire à Welland. La cérémonie, empreinte de confiance dans l’élan que cette innovation insufflera au système scolaire public francophone dans la région du Niagara, a eu lieu le vendredi 14 septembre.

Rappelons que le futur complexe scolaire se trouvera sur le terrain de l’actuelle École secondaire Confédération au 670, avenue Tanguay. Le nouveau bâtiment accueillera les élèves et les employés de cette école, qui sera démolie, de même que ceux de l’École élémentaire Champlain. Ce ne sont pas que des élèves de Welland qui seront touchés par ce changement puisque Confédération est l’unique école secondaire Viamonde dans la Péninsule. Des élèves et du personnel de partout dans le Niagara étaient d’ailleurs présents à la cérémonie.

À celle-ci assistaient le président du CSV, Jean-François L’Heureux, et le directeur de l’éducation, Martin Bertrand. Après avoir formulé les remerciements d’usage, notamment à l’endroit du ministère de l’Éducation pour son appui à ce projet représentant un investissement de 13 millions $, M. L’Heureux s’est fait le porte-parole de ses collègues : « La réussite des jeunes nous motive toutes et tous à poursuivre notre travail à la table du Conseil. La concrétisation de ce projet est le fruit de ce travail et nous garderons toujours le succès des élèves en tête de nos priorités ».

De son côté, M. Bertrand a souligné que ce complexe permettra aux élèves de la région de fréquenter « une école secondaire laïque de langue française à la fine pointe de la technologie ».

Le maire de Welland, Frank Campion, s’est aussi adressé à l’assistance pour encourager les jeunes et leur famille à préserver leur héritage culturel et scolaire et pour conscientiser les élèves à la valeur du français sur le marché du travail. Plusieurs autres dignitaires ont participé à la cérémonie qui comprenait également une prestation de la chorale de l’École élémentaire Champlain.

L’École secondaire Confédération célèbre cette année ses 50 ans. L’ouverture du complexe scolaire, à l’occasion de la rentrée 2019, constituera donc un tournant majeur dans l’histoire déjà longue de cette institution d’enseignement. De manière générale, ce sera aussi une nouvelle étape dans le développement de l’enseignement laïque de langue française dans la région du Niagara.

PHOTO: Élèves et dignitaires procèdent à la traditionnelle pelleté de terre.