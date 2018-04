Ils étaient cinq prétendants pour une seule écharpe distinctive. Au terme d’un long suspense, le jury a rendu son verdict le 21 avril et désigné pour la première fois un garçon. Benoît St-Aubin est le nouvel ambassadeur du Club LaSalle de St. Catharines.

Dans son discours de présentation, l’élève de 11e année de l’école secondaire catholique Jean-Vanier à Welland avait prévenu : « Vous vous attendez peut-être à une princesse, mais il est peut-être temps d’élire un prince. »

Tout comme sa prédécesseure Milanna Thibodeau-Morris, il aura la passionnante tâche de représenter les francophones de St » Catharines tout au long d’une année chargée, entre festivals, portes ouvertes multiculturelles et autres activités communautaires.

« Je n’ai pas peur de rencontrer des gens de partout, ni de parler en public. Je suis prêt à représenter avec fierté la communauté et célébrer mon identité à la moindre occasion pour contribuer à promouvoir et préserver la langue française », a lancé Benoît St-Aubin, se définissant comme quelqu’un de dévoué, impliqué et travailleur. Depuis l’âge de 13 ans, je veux faire une différence, avoir un impact sur ma famille, mon école et ma communauté. »

Participer à des camps de leadership et organiser des activités scolaires a sans doute renforcé ses convictions et son enthousiasme qu’il met au service de causes qui dépassent aujourd’hui les murs de l’école. Il s’investit en particuliers dans le comité organisateur de Cœur en cœur depuis deux ans.

La délibération n’a pas due être aisée pour les membres du jury tant les différents candidats ont fait preuve d’assurance, d’audace et de sensibilité. La soirée a en effet réservé son lot de pleurs lorsqu’ils ont évoqué leur famille, donnant au concours une teneur beaucoup plus émotionnelle que lors de la précédente édition.

Le plus frappant a certainement été la sincérité avec laquelle chacun s’est exprimé à propos de sa fierté d’être francophone en la liant à son parcours personnel et à l’influence de ses parents. Ces cinq jeunes se sont livrés à cœur ouvert, démontrant des qualités et dévoilant des personnalités fortes qu’ils ont d’ailleurs eu l’occasion de mettre récemment au service d’un projet théâtral commun dans leur école.

S’ils n’ont pas remporté le titre d’ambassadeur ou ambassadrice, Sabrina King, Arielle Thibodeau-Morris, Gabrielle Webster et Evan Earwicker sont tout de même ravis d’avoir exprimé leurs motivations en public. Le président du Club LaSalle Gino Guénard les a chaleureusement félicités, et a remis à l’ambassadrice sortante une plaque de remerciement pour le travail accompli durant l’année.

Côté musical, les invités ont eu droit à un récital de violon de Simon Hubert, élève en 7e année à l’école élémentaire catholique Immaculée-Conception de St. Catharines, et quelques morceaux de l’orchestre de l’école Jean-Vanier qui ont rythmé une soirée animée avec humour par Mickaël Girouard et son complice Ilann Morissette.

Photo (couverture) : de gauche à droite : Gabrielle Webster, Sabrina King, Arielle Thibodeau-Morris, Benoît St-Aubin, Milanna Thibodeau-Morris et Evan Earwicker.