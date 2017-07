Ils étaient une vingtaine à s’être donné rendez-vous au stationnement situé au 711, chemin Artaban à Dundas, près de Hamilton, en ce samedi matin 22 juillet. Bon nombre avaient fait le déplacement depuis Milton, Brampton et Toronto pour participer à la marche quidée organisée par le Centre français de Hamilton en compagnie de Marie-France Lefort et Nathalie Prézeau. Et le covoiturage était de mise.

Vers 10 h, heure du départ pour se rendre respectivement aux chutes Sherman et Tiffany, la guide Marie-France Lefort – résidente d’Ancaster, amoureuse de la nature et adepte du sentier Bruce – a donné quelques notes historiques sur l’endroit.

Puis, le petit groupe s’est dirigé vers les chutes Sherman – également connues sous le nom de Smith’s Falls, Whitton Falls, Fairy Falls et Angel Falls – situées à quelques minutes de marche du stationnement. Le nom Sherman fait d’ailleurs référence à la famille d’industriels du domaine de l’acier qui a fait l’acquisition de la propriété au début du siècle dernier.

Dès l’arrivée au sentier, les chutes se font entendre avant de se faire voir. Les participants, à la file indienne, circulent facilement sur le chemin qui y mène. « Ce sont des terrains privés, mentionne Mme Lefort, et la Bruce Trail Conservancy, qui assure l’entretien des sentiers, a la permission des propriétaires pour que les promeneurs puissent y circuler. »

Près des chutes Sherman, un petit pont de bois permet aux promeneurs de s’arrêter et de regarder la nature dans toute sa splendeur. Les plus aventuriers s’approchent au pied de cette merveille naturelle de 17 mètres de hauteur sur 8 mètres de largeur pour s’imprégner de son immensité alors que d’autres en profitent pour prendre des photos, admirer la flore locale ou faire connaissance avec les autres membres du groupe.

Une dizaine de minutes plus tard, les randonneurs s’apprêtent à se rendre aux chutes Tiffany, situées à environ un kilomètre à l’est sur l’escarpement du Niagara et dont la hauteur est de 22 mètres sur 6 mètres de largeur. Un sentier un peu accidenté, d’où la nécessité d’être bien chaussé (semelles antidérapantes). Le trajet étant plus difficile avec ses montées et descentes sur une piste parfois très rocailleuse, les promeneurs doivent faire bien attention et surveiller où ils posent les pieds tout le long du parcours menant aux chutes Tiffany.

À l’instar des chutes Sherman, celles-ci sont également désignées comme des chutes de style ruban (chutes dont la hauteur est nettement plus importante que la largeur, ce qui donne l’impression d’un ruban d’eau qui coule). C’est l’Office de protection de la nature de Hamilton qui gère cette propriété de sept hectares dont l’appellation rend hommage au

Dr Oliver Tiffany, le premier médecin du district d’Ancaster.

Les chutes Tiffany sont encore plus impressionnantes et de nombreux visiteurs pouvant se ternir solidement sur leurs deux jambes se rendent littéralement au pied de cette majestueuse cascade.

Là, en cette journée plutôt chaude, les randonneurs ont pu profiter de la bruine rafraîchissante émanant des chutes avant de reprendre le chemin du retour vers le stationnement ou de poursuivre la randonnée de quelques kilomètres afin de se rendre aux chutes Canterbury.

Quelle agréable façon de découvrir des beautés cachées de la région!

Photo : les chutes Sherman sont situées sur un terrain privé auquel le public a accès.