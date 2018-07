À l’unanimité, la Ville de Hamilton a approuvé le projet de Waterfront Shores Corporation. En concurrence avec trois autres projets, le consortium a remporté le marché et devient donc le promoteur privilégié pour avancer dans les négociations avec la Ville afin de développer ce secteur stratégique de 5,24 hectares.

Le développement n’inclut pas l’ancien bâtiment du Centre de la découverte qui se trouve également au Quai 8, mais qui n’a pas été inclus dans la demande de propositions.

La Ville attend beaucoup de la transformation du Quai 8, à la fois en terme de retombées financières, d’image de marque et de services apportés à la communauté qui bénéficiera ici de 1500 logements et de 1400 places de stationnement supplémentaires, ainsi que d’infrastructures à usage collectif répartis sur neuf blocs, ainsi qu’un meilleur accès des piétons au bord de l’eau et aux installations de plaisance. Cela comprend également la création d’une nouvelle zone commerciale riveraine et d’un lieu de rassemblement public sur les quais 6 et 7.

« Le Quai 8 deviendra une vitrine de la conception innovatrice et offrira des espaces publics ouverts à tous. De sa création à son achèvement, c’est là que les gens voudront vivre, travailler, jouer et visiter », a déclaré Chris Phillips, conseiller principal.

Le projet inclut le Promenade Park, dont la conception a été sélectionnée dans le cadre d’un concours de conception qui a eu lieu en 2017. La construction de ces éléments débutera cet été.

Dans l’aménagement proposé, 40% de la superficie totale du site sera un espace ouvert accessible au public, auquel s’ajouteront environ 1,6 km de paysage piétonnier supplémentaire reliant le réseau de parcs appartenant à la Ville et les emprises du secteur riverain.

La durabilité de l’environnement est aussi une priorité. Un des objectifs est notamment d’éliminer la consommation de gaz naturel par la récupération de la chaleur des eaux usées, le chauffage et le refroidissement géothermiques, l’énergie solaire photovoltaïque et les micro-réseaux de stockage de la batterie. Un partenariat est proposé avec les Centres d’excellence de l’Ontario pour incuber et financer les start-up de Hamilton axées sur les technologies vertes et intelligentes, en les invitant à utiliser le Quai 8 comme plate-forme de test et de démonstration.

Photo (Ville de Hamilton) : les premiers travaux sur le Quai 8 devraient débuter cet été et se prolonger jusqu’en 2020.