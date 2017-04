Le gymnase de l’école élémentaire catholique de Niagara Falls Notre-Dame-de-la-Jeunesse semblait bien petit pour accueillir tous les invités venus souffler vendredi 18 avril, les 25 bougies de l’établissement. Un anniversaire marqué par une exposition de peintures des élèves, une galerie de photos de classe et une grande cérémonie, agrémentée de pièces de théâtre réalisées par les anciens élèves, à laquelle toute la communauté était conviée.

Il faut imaginer le lieu, il y a un quart de siècle, le 4 septembre 1991 : 12 portatives sommaires reliées entre elles par un toit commun, le tout érigé en quatre mois dans un champ de grandes herbes. « Nous l’avions baptisé Saint-Espoir car on espérait obtenir un jour une vraie école, se souvient Jean Chartrand, mandaté en mai par la section de langue française du Welland Catholic County School Board pour fonder la nouvelle école de la ville. Il n’y avait ni gymnase ni salle de rencontre. Les réunions pédagogiques et les cours de sports du midi quand il pleuvait s’exécutaient dans le couloir. On ne vivait pas dans le luxe mais on a toujours pu compter sur les parents pour organiser des levées de fond et des activités afin que les élèves jouissent de ce qu’il y a de mieux ».

Un fondateur déterminé, un personnel passionné, une poignée d’élèves assidus et des parents impliqués…il n’en fallait pas moins pour sceller la réussite de l’établissement finalement nommé Notre-Dame-de-la-Jeunesse. Tissant des liens étroits avec la paroisse Saint-Antoine et son curé, le père William Derousie, l’école s’est développée pour s’enrichir d’une garderie, d’un gymnase et prendre sa forme définitive en 1995, avant d’intégrer le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud en 1998.

Résolument tournée vers les arts et la religion, souvent prise en exemple pour ses bonnes pratiques, l’école compte cette année 155 élèves.

Directeur depuis quatre ans et maître de cérémonie de la soirée, Marquis Charette s’est dit fier de célébrer cet héritage : « Il me fait plaisir de vous accueillir parmi nous pour cet événement mémorable. Votre présence confirme votre conviction et votre sens d’appartenance à notre communauté scolaire », a-t-il déclaré devant l’assemblée qui comptait en ses rangs Anik Gagnon. La surintendante de l’éducation a adressé ses félicitations au personnel d’un établissement qui a « rapidement su faire sa place, s’imposant comme un tremplin pour des centaines de jeunes qui ont appris à célébrer leur identité francophone et catholique. C’est ici que l’avenir de nos élèves se construit depuis plus d’un quart de siècle. C’est ici qu’ils apprennent à devenir des citoyens du monde, tout en étant fiers de leurs racines. Je rends hommage aux parents et au personnel pionnier qui se sont battus corps et âme pour faire de cette école ce qu’elle est devenue, a-t-elle affirmé avant de remettre au directeur une plaque commémorative.

La présidente du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, Melinda Chartrand, a salué quant à elle « la réputation très enviable de l’école auprès de la communauté que je promeus à la table du conseil comme une des meilleures de la région. Elle participe activement à la vitalité et au dynamisme de la francophonie ontarienne. Elle est un des piliers de l’éducation de langue française de Niagara Falls et contribue à l’épanouissement de notre culture et de notre foi ».

« L’objectif de toutes les écoles est de fournir aux élèves une base solide composée de connaissance et de compétences de la vie, qui sont les outils essentiels pour réussir dans notre société, a ajouté la présidente du conseil d’école, Roxanne Rees. Ce n’est jamais une tâche facile mais Notre-Dame-de-la-Jeunesse a relevé le défi il y a 25 ans et continue aujourd’hui en se concentrant non seulement sur le contenu des programmes mais aussi sur leur contexte et leur application, comme la compréhension des concepts, grâce une équipe passionnée et qualifiée. »

Force est de constater que Notre-Dame-de-la-Jeunesse vieillit plutôt bien.

Photo : Le directeur Marquis Charette et la présidente du conseil d’école Roxanne Rees reçoivent la plaque commémorant le 25e anniversaire de Notre-Dame-de-la-Jeunesse des mains de la surintendante de l’éducation Anik Gagnon.